Kenin mantém boa fase, vence Goerges e avança em Cincinnati

Após chegar às semis em Toronto, a americana #22 Sofia Kenin venceu a alemã #28 Julia Goerges na estreia do WTA Premier 5 de Cincinnati. Kenin fechou a partida por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (4), em 1h59, nesta terça-feira (13).

De modo geral, o jogo foi bastante disputado e difícil para ambas as jogadoras. O primeiro set teve Kenin saindo na frente, quebrando o serviço da adversária logo no segundo game. Apesar de ter sido quebrado mais adiante, a estadunidense conseguiu manter o ritmo, sempre forçando o jogo de Goerges, que cedeu mais uma quebra no décimo game. Assim, tendo mais de 60% de aproveitamento dos pontos conquistados em seu primeiro serviço, a jovem de 20 anos fechou o set em 6/4.

No segundo set, Goerges voltou melhor e apostou bem no saque, onde conseguiu quatro aces. Mesmo obtendo vantagem a partir do quinto game e chegando a abrir 4/2, a ex-top 10 não conseguiu segurar a dianteira do marcador e acabou deixando o jogo ser decidido no tiebreak, onde levou a pior e cedeu a vitória para Kenin, por 7/6 (4).

O triunfo leva Sofia Kenin para a próxima fase do Western & Southern Open, onde enfrentará a cazaque #80 Zarina Diyas, que venceu na primeira rodada a #56 Jessica Pegula, parciais de 7/5 e 6/4.