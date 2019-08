Jogando em alto nível, Struff vence batalha contra Tsitsipas e avança em Cincinnati

Esta quarta-feira (14) vem sendo de surpresas no Masters 1000 de Cincinnati. Depois de Nishikori ser eliminado, o #7 Stefanos Tsitsipas também caiu em sua estreia no torneio. Seu algoz foi o alemão #36 Jan-Lennard Struff, que jogou um tênis de alto nível e bateu o grego por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5) e 7/6 (6), em 2h14 de uma batalha disputada do início ao fim.

Essa foi a quarta vitória de Struff sobre um top 10 na temporada. As outras foram contra Cilic, Zverev e novamente Tsitsipas. Entretanto, a primeira havia sido em Barcelona, no saibro. Com o resultado, o alemão passa a liderar o confronto direto com o grego por 2 a 1.

Tsitsipas, por sua vez, soma a segunda eliminação precoce. Na semana passada, em Montreal, o jovem de 21 anos já havia caído na estreia. O grego irá chegar ao US Open com resultados pouco animadores.

O jogo

Struff sacou muito bem durante todo o jogo. Na soma dos três sets, o tenista da Alemanha somou um total de 85% de pontos ganhos com o primeiro serviço e foi quebrado apenas uma vez. Agressivo a todo momento, aplicou diversos winners principalmente com seu forehand, que incomodou o grego durante todo o embate.

Depois de aproveitar uma quebra para fechar o set inicial em 6/4, Struff chegou a também estar em vantagem no placar na segunda parcial, mas Tsitsipas conseguiu reagir e, no tie-break, teve uma ótima performance para fechar em 7/6 (7-5) e empatar o duelo.

O alemão foi intocável no set decisivo. Perdendo apenas quatro pontos com seu serviço em toda a parcial, Struff não deu chances a Tsitsipas, que mesmo sem ter um grande aproveitamento nos games de saque foi bastante sólido e sustentou as trocas de bola com o adversário, que gerou muita potência nos golpes.

Assim como no set anterior, os tenistas foram para o tie-break, que também foi disputadíssimo e decidido no detalhe. No fim das contas, valeu a ofensividade do alemão, que se impôs e obteve uma mini quebra crucial para selar a vitória por 7/6 (8-6), eliminando o grego logo em sua estreia.

Classificado para a terceira rodada do Western & Southern Open, Struff irá enfrentar o russo #8 Daniil Medvedev, que passou pelo francês #29 Benoit Paire em sets diretos, parciais de 7/6 (2) e 6/1.