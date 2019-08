Zverev oscila muito, perde para Kecmanovic e cai logo na estreia no Masters 1000 de Cincinnati

Depois de vencer Feliciano López, furar o qualifying e bater Felix Auger-Aliassime na primeira rodada, o #58 Miomir Kecmanovic fez mais uma vítima no Masters 1000 de Cincinnati. Nesta quarta repleta de zebras, o sérvio eliminou um inconstante #6 Alexander Zverev, que deu adeus ao torneio ao perder por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4), 6/2 e 6/4, em 2h18 de partida.

O primeiro set foi bastante disputado. Com muitas trocas de bola, os dois tenistas alternaram bons e maus momentos em seus saques e devoluções principalmente. Zverev chegou a sacar em 5/4 para fechar a parcial, mas oscilou bastante com o 2° serviço - onde ganhou apenas 38% dos pontos -, e acabou sendo quebrado de volta por Kecmanovic.

Com o placar empatado, a decisão foi para o tie-break, onde o alemão se impôs, comandou desde o começo, conquistou duas mini quebras em sequência e abriu 6-1. Porém, pareceu sentir a pressão e só conseguiu concretizar a vitória por 7/6 no game desempate em seu quarto set point, fechando assim em 7-4.

O equilíbrio visto no set inicial só durou até o 2/2 da segunda parcial. Focado em buscar a reação na partida, Kecmanovic obteve a quebra no quinto game e a partir daí dominou. Zverev, por sua vez, passou a cometer muitos erros, fez ao todo sete duplas faltas e não escondeu a irritação com a performance ruim. Sem ter nada a ver com isso, o sérvio conseguiu outro break e fechou o set em 6/2.

Apesar de ter voltado mais ligado no jogo no terceiro set, o alemão continuou errático em seus games de saque e acabou sendo quebrado novamente no quinto game. Mas dessa vez Sascha não se abateu, encaixou boas devoluções, se defendeu bem quando precisou e devolveu a quebra. Entretanto, a reação do cabeça de chave número sete parou por aí.

Sem confiança alguma em seu serviço devido às inúmeras duplas faltas, Zverev acabou pagando o preço e viu Kecmanovic conseguir outro break logo depois. Liderando o marcador por 5/4, o sérvio foi sacar para o jogo e não sentiu a pressão. Acelerando com precisão do fundo da quadra, decretou a vitória por 6/4.

Nas oitavas do Western & Southern Open, o jovem de apenas 19 anos vai encarar o ganhador do confronto entre o norte-americano #52 Frances Tiafoe e o espanhol #11 Roberto Bautista Agut.