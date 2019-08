Barty domina Sharapova e segue à terceira rodada em Cincinnati

Tentando retomar a posição de líder do ranking, a #2 Ashleigh Barty estreou com sinais positivos no WTA Premier 5 de Cincinnati. Nesta quarta-feira (14), a australiana venceu a #97 Maria Sharapova por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h29. Este foi o terceiro confronto entre as tenistas, e a segunda vitória de Barty.

Sharapova chegou a abrir 3/1 na parcial inicial, mas, a partir daí, Barty impôs sua estratégia, errou pouco e entrou na cabeça da russa. Aproveitando os dois break points que oportunizou no set, a australiana virou a série e fez 6/4, em 46 minutos.

Apesar do placar indicar um atropelamento na segunda série, Sharapova esteve em vários momentos perto de incomodar a australiana. A russa teve mais break points a seu favor do que a rival no set - cinco a três -, mas, enquanto Barty aproveitou dois deles, a campeã de 2011 não conseguiu quebrar a adversária nenhuma vez. Assim, a cabeça de chave número um conseguiu fechar em 6/1, em 43 minutos.

Na disputa pela ponta do ranking com Osaka e Karolina Pliskova, Barty enfrenta na terceira rodada do Western & Southern Open a estoniana #20 Anett Kontaveit, que vem de vitória sobre a #55 Iga Swiatek. As duas se enfrentaram quatro vezes e cada uma venceu duas.