Medvedev supera Struff com tranquilidade e avança às quartas do Masters 1000 de Cincinnati

Jogando muito tênis nessa gira preparatória para o US Open, o #8 Daniil Medvedev conquistou mais uma vitória facílima nesta quinta-feira (15). Enfrentando o alemão #36 Jan-Lennard Struff, algoz de Stefanos Tsitsipas na fase anterior, o russo de uma aula de consistência e triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h05 de partida. Com o resultado, garantiu-se nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati.

Medvedev vive um grande momento na carreira, principalmente nas últimas semanas. Em ascensão no ranking - é atualmente o número oito do mundo -, o russo vem de dois vice-campeonatos seguidos: Washington e Montreal. Aos 23 anos de idade, o tenista tem tudo para chegar ao US Open, último Grand Slam do ano, entre os favoritos.

O jogo

Medvedev jogou de forma espetacular no primeiro set. Sólido nas trocas de bola, resistiu muito bem ao poderio ofensivo de Struff e ainda aplicou ótimos contra-ataques. Firme nas devoluções, conquistou uma quebra logo nos primeiros games e abriu 3/0. O russo ainda teve chance de fazer 5/1, mas viu o adversário variar bem, subir à rede e evitar uma nova quebra.

Porém, Struff não aguentou por muito mais tempo. No oitavo game, o alemão cometeu um total de quatro erros não forçados praticamente em sequência e viu Medvedev obter outro break, fechando assim a parcial inicial por 6/2 com tranquilidade.

O domínio do russo continuou no segundo set. Assim como no começo do jogo, o cabeça de chave número nove abriu 3/0 rapidamente e liderou o placar até o final. Errando muito pouco, Medvedev não deu brechas a Struff em nenhum momento e, com mais uma quebra, fez 5/0 após salvar dois break points.

O alemão até conseguiu confirmar um game de saque e escapou de levar um pneu, mas não passou disso. Aproveitando-se dos inúmeros erros não forçados de Struff, Medvedev fez valer a grande vantagem no marcador e decretou a fácil vitória por 6/1.

Garantido nas quartas do Western & Southern Open, o russo pode ter um oponente indesejado na briga por uma vaga nas semis. Isso porque seu adversário sairá do embate entre o suíço #3 Roger Federer, heptacampeão do torneio, e o seu compatriota #70 Andrey Rublev, que veio do qualifying e eliminou Basilashvili e Wawrinka.