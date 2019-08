Em Cincinnati, Gasquet vence Bautista Agut e volta à uma semi de Masters 1000 após seis anos

Ex-top 10, o atual #56 Richard Gasquet vem mostrando que ainda tem tênis para atingir grandes resultados na carreira. Nesta sexta (16), o francês deu sequência à sua ótima semana no Masters 1000 de Cincinnati e bateu o espanhol #11 Roberto Bautista Agut por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (2), 3/6 e 6/2, em 2h13 de partida, e garantiu-se na semifinal do torneio.

Para se ter uma dimensão do feito, Gasquet não atingia a semi de uma competição da série Masters desde 2013, em Miami. Dessa forma, o francês já garantiu uma escalada de ao menos 16 posições no ranking da ATP. Bautista Agut, por sua vez, entrará no top 10 pela primeira vez na carreira mesmo com a derrota nas quartas.

O jogo

O duelo foi bastante disputado na primeira parcial. Com muitas trocas de bola, os tenistas alternavam winners da linha de base e erros não forçados. Com ótimas porcentagens nos games de saque, os dois terminaram a parcial sem ceder break point algum e, após 12 games, foram para a decisão no tie-break.

Entretanto, o equilíbrio demonstrado ao longo do set desapareceu no game desempate. Dominante desde os primeiros pontos, Gasquet não deu chances ao espanhol e atropelou. Com duas mini quebras em sequência, fechou em 7/6 (7-2) e largou na frente.

No segundo set, o panorama foi diferente. Aproveitando-se de um começo devagar a errático do francês, Bautista Agut conquistou a primeira quebra do jogo e abriu 3/1 no placar. Bem nas devoluções, Gasquet tentou pressionar, mas parou na precisão do adversário com o 1° serviço - foram 81% dos pontos ganhos.

Embalado com a boa vantagem no marcador, Bautista Agut continuou sendo superior e, com mais um break, encaminhou a vitória do set por 6/3, deixando tudo igual na partida.

Apesar da derrota na segunda parcial, Gasquet não se abateu a atropelou no set decisivo. Superior, o ex-top 10 obteve uma quebra logo no início e liderou até o final. Com um backhand extremamente sólido e afiado, o francês não deu chances ao espanhol e conquistou um novo break, fazendo 5/2 no placar.

Sacando para o jogo, o experiente tenista aplicou nada menos que quatro winners em sequência, sendo dois com o saque, e selou a vitória por 6/2.

No confronto que vale uma vaga na final do Western & Southern Open, Gasquet vai encarar o belga #19 David Goffin, que contou com uma desistência do japonês #77 Yoshihito Nishioka antes de entrar em quadra para avançar às semis.