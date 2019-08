Azar: Nishioka desiste por conta de intoxicação alimentar e Goffin segue às semis em Cincinnati

O #77 Yoshihito Nishioka abandonou o Masters 1000 de Cincinnati, nesta sexta-feira (16). O japonês desistiu do torneio logo antes da sua partida de quartas de final contra o #19 David Goffin. Essa era a melhor campanha do tenista de 23 anos em torneios desta magnitude na carreira.

Nishioka saiu da competição por conta de uma indisposição alimentar. O tenista vinha de uma boa campanha, já contabilizando cinco vitórias no torneio contando o qualifying e tendo eliminado na chave principal os australianos #49 Jordan Thompson e o #38 Alex de Minaur, além de ter realizado um grande feito ao bater o compatriota #5 Kei Nishikori na segunda rodada.

Yoshihito Nishioka has been forced to withdraw from his quarterfinal match against David Goffin due to illness.



Great run, @yoshihitotennis. Feel better soon. #CincyTennis pic.twitter.com/yd3wapI30D