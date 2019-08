Medvedev domina duelo russo com Rublev em Cincinnati e avança à terceira semifinal seguida

Vivendo fase iluminada, o #8 Daniil Medvedev passou fácil pelo qualifier #70 Andrey Rublev e se garantiu à sua terceira semifinal consecutiva. Nesta sexta-feira (16), o russo, que vem de finais consecutivas em Washington e Montreal, venceu sua 42ª partida no ano em apenas 1h02, parciais de 6/2 e 6/3 nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati.

Mesmo embalado com uma grande vitória sobre Roger Federer, Rublev, mesmo com mais winners - oito a cinco - foi presa fácil para seu compatriota. Medvedev cometeu apenas seis erros não-forçados em toda a parcial, dez a menos que seu compatriota e abriu 4/0 rapidamente. Mesmo depois de ser quebrado uma vez, não teve problemas para fechar a parcial em meia hora, com 6/2.

Medvedev conseguiu a quebra no segundo game e, após abrir 3/0, administrou a vantagem. O cabeça de chave nove só perdeu sete pontos no seu saque durante o set e, contando com muitos erros de Rublev, fechou tranquilamente em 6/3, após 32 minutos.

Com mais uma semifinal garantida, Medvedev já garante sua melhor posição da carreira no ranking - #7. Caso vença o título do Western & Southern Open, o russo assumirá o quinto posto. Para isso, porém, ele precisará passar nas semifinais pelo vencedor do confronto entre o #1 Novak Djokovic e o #31 Lucas Pouille.