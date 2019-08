Em campanha histórica, Kuznetsova supera Barty e vai à final em Cincinnati

Na tarde deste sábado (17), a #2 Ashleigh Barty e a #153 Svetlana Kuznetsova se enfrentaram na partida de semifinal do WTA Premier 5 de Cincinnati. A veterana russa, que teve problemas até para conseguir o visto americano para os torneios preparatórios para o US Open, saiu com a vitória ao fazer 6/2 e 6/4, em apenas 67 minutos. Esta foi a a terceira vitória da ex-número dois do mundo em cima de uma tenista do top 10 neste torneio.

Barty começou a partida vencendo os dois primeiros games, mas logo perdeu sem bom ritmo e, depois do bom começou, entrou em declínio: perdeu os próximos seis games (levando um 'pneu moral' da russa), que fechou o set por 6/2 em apenas 29 minutos.

Na segunda parcial, Kuznetsova ganhou os dois primeiros games (totalizando oito vencidos consecutivo) e depois da quebras, que aconteceu no primeiro game do set, a parcial seguiu tranquila e equilibrada, sem grandes chances para nenhuma das jogadoras. A bicampeã de Slam fez um ótimo game de serviço para encerrar a partida: 40-0.

Barty disparou três aces e cometeu também três duplas faltas, enquanto Kuznetsova fez um de cada. Dos 95 pontos disputados ao todo, a russa venceu 56 (59%).

Kuznetsova já garante mais de noventa posições no ranking, subindo para o #62, e, casa fique com o troféu, entrará no top 45. A russa disputará o título do Western & Southern Open contra a americana #18 Madison Keys, que venceu a compatriota #22 Sofia Kenin em sets diretos.