Em partida equilibrada, Monteiro é derrotado por Popyrin no Aberto de Winston-Salem

Estreando no Masters 1000 de Winston-Salem, #106 Alexei Popyrin começou com o pé direito no torneio. Enfrentando o brasileiro #100 Thiago Monteiro, o australiano foi superior e triunfou por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 7/6 (7), em 2h17 de partida disputada.

O primeiro set foi equilibrado, com ambos sacando firme e oferecendo poucas chances na parcial. Quando tudo indicava que o vencedor seria decidido no tiebreak, Monteiro conseguiu a quebra no 12º game e abriu 6/5. Em seguida, sacou firme e fechou em 7/5.

O panorama se manteve no segundo set e o confronto seguiu acirrado. Cirúrgico, Popyrin aproveitou a primeira chance de quebra oferecida pelo brasileiro no jogo e conquistou a vantagem no décimo game, fechando a parcial em 6/4 para empatar a partida.

A parcial seguiu equilibrada no terceiro e decisivo set, com ambos jogando bem os seus games de saque. No quinto game, a partida foi interrompida pela chuva. Após a paralisação, a partida seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no tiebreak.

No game desempate do set decisivo, Popyrin começou melhor e conseguiu a mini quebra para abrir 4-1. O brasileiro esboçou uma reação e igualou o confronto em 4-4. Porém, no 15º ponto, o australiano conquistou a mini quebra decisiva e selou a vitória por 9-7.

Na segunda rodada do Aberto de Winston-Salem, Popyrin enfrentará o sérvio #49 Miomir Kecmanovic, que esteve de bye na primeira fase. O confronto acontece nesta quarta-feira (21) e o horário ainda não foi confirmado.