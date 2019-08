 Ouro no Pan, João Menezes avança às semis do quali no US Open; Rogerinho cai

Os brasileiros começaram sua campanha na chave de simples masculina no US Open nesta terça-feira (20). Em sua primeira participação em um Slam​​​​​​​ na carreira, o #210 João Menezes, ouro nos Jogos Pan Americanos de Lima neste ano, avançou à semifinal do qualifying. O #200 Rogerio Dutra Silva, porém, deu adeus ao torneio.

João Menezes garantiu a vaga para a próxima etapa do qualificatório após derrotar o #189 Filip Horansky por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. A partida foi bem rápida, mesmo que disputada em três sets. A duração foi de uma hora e meia.

O tenista mineiro teve dificuldades apenas na primeira parcial. Ele teve seu saque quebrado logo no início, e mesmo com algumas chances para dar o troco, não conseguiu se recuperar. Nos outros sets, porém, Menezes passou por cima do adversário. Foram duas quebras em cada parcial, finalizadas em menos de meia hora cada. Com a vitória, João vai às semis do quali para encarar o #116 Norbert Gombos.

Enquanto isso, Rogerio Dutra Silva, o outro brasileiro na chave, não teve o mesmo sucesso e foi eliminado. Ele perdeu para o #192 Peter Polansky, mas vendeu caro a derrota, com um placar final de 2 sets a 1, em 2h15.