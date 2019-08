Krajinovic se recupera e elimina Berdych na segunda rodada em Winston-Salem

O #51 Filip Krajinovic está na terceira rodada do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, após derrotar o #101 Tomas Berdych. O sérvio eliminou o tcheco após vencer por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1. A partida teve 1h47 de duração, nesta terça-feira (20).

Com exceção do primeiro set, Krajinovic foi mais preciso que o adversário. Naquela etapa inicial, ele cedeu duas vezes o seu saque, enquanto que só conseguiu quebrar o oponente uma vez. Berdych esteve mais regular no seu serviço no início e aproveitou as chances que teve para sair na frente.

Nas outras duas etapas, porém, o tcheco caiu demais de produção. Apesar do sucesso no começo, ele teve dez break points contra em todo o jogo e salvou apenas três - foram sete quebras no total a favor do sérvio. Além disso, ambos jogaram com segundo saque em boa parte das vezes, mas Krajinovic venceu quase metade dos pontos nesse cenário (47%), enquanto Berdych ficou com 34% de aproveitamento.

A segunda etapa ainda foi equilibrada pois o serviço de Krajinovic demorou para encontrar consistência também. Ele foi quebrado três vezes, mas contou com uma parcial péssima do adversário e um break a mais para poder se garantir com um 7/5, após 50 minutos.

Na última etapa, o sérvio ganhou mais confiança e passou por cima. Em menos de meia hora, ele conseguiu duas quebras e não foi ameaçado, perdendo apenas um game. Assim, o set estava vencido por 6/1 e a partida por 2 a 0.

Na próxima rodada do Winston-Salem Open, Krajinovic encara o #52 Frances Tiafoe. O francês, que saiu de bye na primeira rodada, teve passe livre na estreia após desistência do #74 Jeremy Chardy.