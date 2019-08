Krajinovic abandona partida, e Tiafoe vai às quartas de Winston-Salem

O #52 Frances Tiafoe está nas quartas de final do ATP 250 de Winston-Salem, torneio preparatório para o US Open, nos Estados Unidos. O francês avançou após desistência do #51 Filip Krajinovic no início do segundo set por lesão ou desgaste físico. Ainda não há confirmação.

Tiafoe liderava a partida por 1 set a 0 quando o adversário abandonou. Ele passou por cima do oponente na primeira etapa com parcial de 6/2 em 36 minutos. O francês foi superior tanto no saque (84% de aproveitamento contra 46%) quanto nas devoluções (54% - 16%), se aproveitando de um Krajinovic que não estava em perfeitas condições mental e fisicamente.

Com o abandono do sérvio, Tiafoe avança mais uma vez sem terminar uma partida. Até agora no torneio ele não teve um jogo completo sequer. Na primeira rodada, saiu de bye e na segunda, nem entrou em quadra por conta de desistência do #74 Jeremy Chardy.

Nas quartas de final, o francês vai encarar o #41 Hubert Hurkacz, que também vem de uma partida incompleta, com a saída do #63 Feliciano Lopez no meio do duelo.