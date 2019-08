João Menezes luta, vence Gombos de virada e está a uma vitória da chave principal do US Open

Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, o #210 João Menezes segue em grande fase. Nesta quinta (22), o brasileiro venceu o eslovaco #116 Norbert Gombos, cabeça de chave número 13, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 1/6, 6/2 e 7/6 (1), em 2h01 de jogo e avançou para a última rodada do qualifying do US Open. Agora, o tenista do Brasil está a uma vitória da chave principal do último Grand Slam da temporada.

Em uma partida bastante disputada, João começou com muitas dificuldades e não se encontrou no primeiro set. Mesmo com a derrota expressiva de 6/1, o brasileiro mostrou sua força mental e voltou diferente para a segunda parcial. Sólido nos games de saque e nas devoluções, Menezes dominou Gombos, fechou em 6/2 e deixou o confronto empatado.

No terceiro set, conseguiu uma quebra logo no primeiro game e levou a vantagem até o 3/2, quando em um game muito equilibrado viu o eslovaco devolver o break. A partir daí, os tenistas seguiram confirmando seus saques e foram decidir no tie-break, onde João foi superior do início ao fim, obteve três mini quebras e decretou a vitória suada por 7/6 (1).

Estreante em Slams, o brasileiro encara na última rodada do quali o indiano #190 Sumit Nagal, que passou pelo canadense #192 Peter Polansky por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (0). O duelo entre João Menezes e Nagal acontece nesta sexta-feira (23).