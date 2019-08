Linette supera Siniakova no Bronx e vai à segunda final WTA da carreira

A #39 Katerina Siniakova e a #80 Magda Linette se enfrentaram na tarde desta sexta-feira (23) em partida de semifinal do WTA de Nova Iorque. Apesar do bom desempenho em dupla, a tcheca não parece encontrar forma para jogar por si só e acabou caindo para a polonesa, que venceu por dois sets a zero, parciais 7/6(3) e 6/2, em 1h33.

A tcheca ex-líder de ranking em dupla começou a partida quebrando o serviço da adversária polonesa em ótimo game de 15-40. No quarto game, Siniakova sofreu quebra e perdeu a liderança, mas ficou na frente novamente no nono game. Em seguida, serviu para o set, mas acabou sendo quebrada. Linette salvou três break points no 11º game, a cabeça de chave cinco chegou a salvar quatro pontos de quebra/set points no 12º game e a parcial foi ao tiebreak. No game desempate, a polonesa sofreu quatro mini quebras e conquistou apenas duas, perdendo o set por 7/6(2).

A segunda parcial, muito diferente da primeira, foi rápida e sem drama. Katerina sofreu quebra já no primeiro game e depois Siniakova no game de número sete. A tcheca não teve qualquer break point a seu favor e viu Linette fechar em 6/2.

Ambas as jogadoras dispararam cinco aces e Siniakova cometeu uma dupla a falta a menos que Linette, totalizando três. A polonesa venceu 52% dos pontos corridos (68/131) - ela tem 100% de vitórias contra a tcheca, tendo vencido três dos três encontros, todos em sets diretos.

Siniakova segue agora para o US Open e já tem encontro marcado para a primeira rodada, a romena #106 Sorana Cirstea - partida que certamente dará trabalho ao árbitro de cadeira.

Linette, 27 anos, alcança sua primeira final na carreira desde Tóquio 2015, e vai em busca de seu primeiro título WTA. Na final do Bronx Open, ela disputa o título com a vencedora do confronto entre a #18 Qiang Wang e a italiana #58 Camila Giorgi.