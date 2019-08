Em Winston-Salem, Hurkacz derrota Paire e garante o primeiro título da carreira

O #41 Hubert Hurkacz é o mais novo campeão do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Aos 22 anos, o polonês venceu o seu primeiro título na carreira após derrotar o #30 Benoit Paire na decisão. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3.

Hurkacz foi preciso quase o jogo inteiro. O jovem tenista demonstrou ótima combinação de um backhand potente e profundo, belas devoluções e um grande jogo defensivo na linha de base. Paire simplesmente não conseguia achar alternativas para encaixar o seu tênis durante a maior parte do duelo.

Como os retornos do oponente sempre voltavam (47% de aproveitamento), o francês passou a arriscar muito no saque, principalmente depois do primeiro set, e seu aproveitamento de primeiro serviço caiu. Em 46% das vezes, ele teve que trabalhar com o segundo saque e venceu apenas 38% desses pontos. O número de aces (10), mas também de duplas faltas (6) - ambos acima do adversário, mostram ainda melhor esse cenário.

A primeira etapa começou tensa, com três quebras nos primeiros quatro games. Hurkacz levou a melhor em dois deles e permaneceu com a vantagem até o final. Ele não sofreu mais nenhuma vez e fechou em 6/3. Neste momento, foi quando apareceu outro personagem do confronto: a chuva.

A partida precisou ser paralisada tanto no intervalo do primeiro para o segundo set, quanto no início do terceiro; e fez uma grande diferença. Ela proporcionou um tempo para refletir para Paire, que conseguiu então pressionar mais o outro e, também devido a alguns erros de Hurkacz, garantiu o empate com uma nova parcial de 6/3.

O francês parecia estar caminhando para a vitória quando a água começou a cair novamente. Ele tinha uma quebra de vantagem na última etapa quando o jogo foi paralisado mais uma vez, e agora, a vantagem da pausa foi a favor do polonês. O rapaz de 22 anos voltou a se focar e virou para cima do oponente, conseguindo a vitória no set com o mesmo placar dos outros dois e na partida por 2 a 1.

Esse é o primeiro título da carreira de Hubert Hurkacz. Ele também se torna o primeiro polonês campeão de um torneio ATP desde Wojtek Fibak em Chicago, em 1982. Este é um ano com diversos campeões pela primeira vez no circuito e o jovem tenista se torna o 14º nessa lista. Agora, ele foca na disputa do US Open, último Grand Slam da temporada, que terá início nesta segunda (26).