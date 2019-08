Semifinalista em 2018, Sevastova estreia no US Open com vitória sobre Bouchard

De volta à seu Slam de melhor retrospecto, a #11 Anastasija Sevastova estreou na edição 2019 do US Open com vitória. Nesta segunda-feira (26), a semifinalista de 2018 abriu os trabalhos na Quadra 5 com vitória de duplo 6/3 sobre a #119 Eugenie Bouchard, em 1h16. Este foi o quarto encontro entre as tenistas, e a terceira vitória de Sevastova.

Na primeira parcial, Sevastova começou muito estável e, contando com muitos erros e com um segundo saque frágil da rival, abriu 4/0 rapidamente. A partir daí, porém, Bouchard conseguiu entrar no jogo e devolveu uma quebra, diminuindo a vantagem para 2/4. No sétimo game, a canadense chegou a forçar dois deuces, mas as tenistas firmaram o seu saque, e a cabeça de chave 12 manteve a vantagem para fazer 6/3, em 36 minutos.

Bouchard não conseguiu manter o momentum na segunda parcial. Ela foi quebrada logo de cara num golpe de sorte da rival, conseguiu devolver, mas novamente cedeu seu saque. Sempre atrás do placar, a canadense não conseguiu oportunizar mais nenhum break point e, apesar de conseguir equilibrar, não conseguiu responder à variação e consistência de Sevastova. Quando sacava para se manter na partida em 3/5, a ex-top cinco chegou a salvar dois match points, mas a letã fechou no terceiro: 6/3, em 40 minutos.

Sevastova conseguiu mais winners - 22 a 15 - e menos erros não-forçados - 27 a 16 -, além de ter conseguido os três aces da partida. O aproveitamento de segundo saque também foi um diferencial para a letã - 61% a 39%. Esta foi a 12ª derrota seguida de Bouchard, que não vence desde fevereiro, e vai deixar o top 150 após falhar em defender os 100 pontos que havia conquistado com a campanha em New York no último ano.

Na segunda rodada, Sevastova enfrenta a vencedora do confronto entre a #49 Iga Swiatek e a #93 Ivana Jorovic.