Thiago Monteiro é dominado por Klahn e dá adeus ao US Open logo na estreia

A participação do #101 Thiago Monteiro no US Open terminou de forma precoce. Único brasileiro na chave principal de simples do torneio, o cearense cometeu muitos erros e foi facilmente batido pelo norte-americano #108 Bradley Klahn, que triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/3, em 1h46 de partida.

Diante de um adversário sólido e jogando de forma agressiva, Thiago começou bem o jogo. Firme nas trocas de bola, o brasileiro conseguia resistir à pressão do adversário mesmo sem conseguir incomodá-lo nas devoluções. Porém, a partir do oitavo game, o domínio do norte-americano se instalou.

Aproveitando a oscilação de Monteiro com o 2° serviço, Klahn conquistou a única quebra do set, que acabou sendo decisiva. Fazendo valer o ótimo aproveitamento em seus games de saque - perdeu apenas quatro pontos no total -, o tenista da casa fechou em 6/3 e largou na frente.

Visivelmente abatido com a derrota na primeira parcial, Thiago voltou errando mais e com menos intensidade para o segundo set. Sem ter nada a ver com isso, Klahn manteve seu estilo de subidas à rede, sacou melhor ainda - venceu 87% e 100% dos pontos com o 1° e o 2° serviço, respectivamente -, e atropelou.

Aplicando 11 winners e cometendo apenas um erro não forçado ao longo de todo o set, o estadunidense conquistou duas quebras, fechou facilmente em 6/2 - chegou a ter triplo set point quando vencia por 5/1 -, e aumentou mais ainda a liderança no placar da partida.

Monteiro até esboçou uma reação no terceiro set quando foi quebrado e devolveu o break logo depois, mas seu serviço novamente o deixou na mão e favoreceu Klahn, que obteve mais uma quebra e manteve a superioridade no marcador até o fim. Com saques potentes e voleios bem executados, o norte-americano fechou em 6/3 e decretou a vitória sobre o brasileiro.

Na segunda rodada do último Grand Slam da temporada, Klahn enfrentará o japonês #7 Kei Nishikori, que avançou de fase ao passar pelo argentino #205 Marco Trungelliti, que desistiu do jogo quando o nipônico liderava por 6/1 e 4/1.