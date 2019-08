Atual campeão, Djokovic vence Carballes Baena e estreia com o pé direito no US Open

Atual campeão, o #1 Novak Djokovic estreou com vitória no US Open. Enfrentando o espanhol #76 Roberto Carballes Baena, o sérvio não jogou em seu melhor nível, mas fez o necessário para triunfar por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/1 e 6/4, em 1h52 de partida. Além do título do ano passado, Nole conquistou o troféu do Slam norte-americano em 2011 e 2015.

Ainda adquirindo ritmo em Flushing Meadows, Djokovic cometeu erros bobos e encontrou resistência diante de um adversário consistente e que priorizava as trocas de bola. Mesmo assim, o número um do mundo não teve muitas dificuldades em conseguir a vitória. Ao longo do jogo, o sérvio ganhou 86% dos pontos com o primeiro serviço e não enfrentou nenhum break point.

No primeiro e no terceiro sets, Nole foi preciso na hora decisiva e obteve um único break, fechando ambas as parciais por 6/4. Já no segundo set, o líder do ranking passeou e não deu chances a Carballes Baena. O sérvio perdeu apenas um ponto em seus games de saque, foi soberano nas subidas à rede e fechou tranquilamente em 6/1.

Buscando o tetracampeonato no último Grand Slam da temporada, Djokovic encara na segunda rodada o argentino #56 Juan Ignacio Londero, que superou o norte-americano #46 Sam Querrey por 3 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/1, 7/6 (3) e 7/5.