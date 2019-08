Sem chances: Serena atropela na estreia do US Open e vence Sharapova pela vigésima vez

Na partida mais esperada da primeira rodada do US Open, nesta segunda-feira (26), a americana #8 Serena Williams e a russa #87 Maria Sharapova protagonizaram o 22º duelo no circuito profissional. Apesar da grande expectativa, o retrospecto se confirmou: vitória de Serena, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 59 minutos de jogo, nesta segunda-feira (26). Foi a vigésima vitória de Williams no confronto.

Com cinco aces no jogo e 78% de ganho nos pontos tentados em seu primeiro serviço, Williams mostrou alto nível e impôs seu jogo. Com uma agressividade típica, Sharapova até tentou resistir, mas na medida que tentava agredir a adversária, errava. Salvando as cinco ameaças de break point que sofreu, Serena conseguiu confirmar cinco das seis quebras que tentou e venceu o jogo por duplo 6/1.

Com a eliminação logo na estreia, Sharapova deve despencar no ranking da WTA, possivelmente ficando fora das 130 melhores tenistas do mundo.

Por outro lado, Serena avança, mantém o objetivo de se firmar no top 10 e quer a conquista do primeiro título após a maternidade. Para isso, enfrenta, na próxima rodada, a compatriota #121 Catherine McNally, que passou na estreia pela #89 Timea Bacsinszky.