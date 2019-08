Wawrinka sofre contra Sinner, mas estreia com vitória no US Open

O #24 Stan Wawrinka está na segunda rodada do US Open. O suíço estreou com vitória difícil no Slam norte-americano contra o #137 Jannik Sinner. O italiano deu muito trabalho e fez o adversário precisar de 2h53 para vencer por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/6(4), 4/6 e 6/3, nesta segunda-feira (26).

Wawrinka precisou ser agressivo desde o começo. O adversário chegava em todas as bolas e ainda conseguia devolver pressionando, então ele teve que partir para os winners a todo momento. Nada que tenha atrapalhado o jogo de Stan na maior parte do jogo. Tanto seu saque, com 15 aces, como sua bela esquerda e potente forehand (35 bolas vencedoras na partida) estiveram calibrados quase todo o tempo.

A única exceção foi o terceiro set. O serviço do suíço simplesmente não entrou, principalmente o primeiro (50%), e ele se viu contra a parede. Foram duas quebras logo no início a favor do italiano, que abriu 4/1. Wawrinka devolveu uma delas em seguida, mas não foi suficiente. Sinner faturou a parcial.

No restante, o suíço comandou. Apesar do jovem tenista ainda incomodar muito, levando a segunda parcial para o tiebreak por exemplo, o cabeça-de-chave 23 sempre saiu na frente e isso lhe deu tranquilidade para permanecer na partida mesmo com as dificuldades. Com isso, ele garantiu cada um dos outros três sets e fechou a conta por 3 a 1.

Na próxima rodada. Wawrinka enfrenta o #74 Jeremy Chardy. O francês estreou com uma bela, mas dura, vitória por 3 a 2 contra o #35 Hubert Hurkacz, jovem de 22 anos que venceu o ATP 250 de Winston-Salem logo antes do US Open, conquistando seu primeiro título.