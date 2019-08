Federer supera começo ruim, bate Nagal de virada e vence em sua estreia no US Open

Pentacampeão, o #3 Roger Federer estreou com vitória no US Open, mas não foi fácil. O suíço deixou set em quadra e precisou virar para garantir a vitória por 3 a 1 contra o #190 Sumit Nagal, algoz do brasileiro João Menezes no qualifying, com parciais de 4/6, 6/1, 6/2 e 6/4. A partida teve duas horas e meia de duração.

Federer iniciou muito mal a partida. O número três do mundo parecia fora de sintonia e simplesmente não sentiu a bola no primeiro set, errando demais. Os erros não só foram em grande número (19), mas aconteceram de modo chocante. Os golpes para fora saiam por muita distância das linhas.

Além disso, Nagal ainda demonstrava ótima consistência. O indiano aplicou uma bela direita e um grande poder de movimentação no fundo da quadra. Com o começo ruim do oponente, ele não teve problemas para faturar o primeiro set por 6 /4, mesmo estando atrás em 0/2 no início, e sair na frente do placar.

Nos sets seguintes, porém, o suíço voltou a dominar. Ele retornou com seu ótimo slice para quebrar o ritmo do jogo e o serviço começou a entrar melhor no duelo. Isso permitiu que conseguisse preparar melhor os pontos para atacar depois. Mesmo com 57 erros não-forçados no total, o suíço compensou com 61 winners e 12 aces.

No final, Federer ainda teve três break points contra ao sacar para o jogo, mas mais uma vez o serviço ajudou, com dois aces aparecendo. Com a vitória por 3 a 1 de virada, o suíço se garantiu no ATP Finals pela 17ª vez, um novo recorde. Até hoje, ele jamais perdeu na estreia do US Open.

O adversário do número três do mundo na próxima rodada será o #99 Damir Dzumhur. Os dois se enfrentaram apenas duas vezes até hoje, com ambos os jogos acontecendo em 2015, em Wimbledon e Roland Garros. Federer venceu as duas ocasiões por 3 sets a 0.