Mladenovic surpreende e elimina Kerber na estreia do US Open

O último Grand Slam do ano, US Open, arrancou na última segunda-feira (26) e já na contou com surpresas já na abertura. Um dos encontros do dia, o de #14 Angelique Kerber e #54 Kristina Mladenovic acabou com a alemã sendo eliminada por 7/5, 0/6 e 6/4 em 2h22 de partida.

A primeira parcial do encontro foi equilibrada e dramática. Kristina foi a primeira a sofrer quebra, no segundo game, mas devolveu logo em seguida e evitou de ficar em desvantagem prematura. A parcial seguiu equilibrada e sem break points até o 12º game, onde Kerber enfrentou dois pontos de quebra e acabou perdendo o serviço. No game seguinte, Kristina precisou salvar dois break points para conseguir fechar o set no quarto set point que teve.

Na segunda parcial, Kristina demonstrou desconforto físico durante todos os 29 minutos. A francesa não teve muitas chances contra Kerber, que conquistou três quebras no serviço da francesa e salvou todos os três break points que enfrentou no quinto game. A alemã parecia dar um passo rumo à virada e à segunda rodada do Slam americano.

Já recuperada, Mladenovic voltou à segunda parcial com todo o gás. A francesa conquistou quebra já no primeiro game e ficou na vantagem até no game de número seis, quando, depois de três break points, sofreu a quebra. A partida seguiu para os games finais e no nono game, momento crítico do set, Angie vacilou e perdeu o serviço, deixando para Kiki o serviço de servir para a partida, cujo a francesa fez com excelência.

Angelique encerrou a partida com dois aces disparados, três dupla faltas cometidas, 36 winners e 24 erros não-forçados; Kristina ficou em três, sete, 48 e 43 respectivamente.

Kerber se despede do torneio com uma derrota ruim na conta e uma temporada a ser esquecida - diferente de 2017, Kerber não conseguiu ir bem nos torneios de Slam e perdeu sua final mais importante da temporada para Bianca Andreescu, em Indian Wells. Sobre a falta de treinador, Angie disse: "Eu ainda não sei", sobre quando contratará outro.

Quem aprecia a vitória agora é a francesa ex-top 10, que agora avança à segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos com a moral elevada. O próximo desafio de Kristina é a compatriota #74 Fiona Ferro, que venceu a australiana #95 Daria Gavrilova em sets diretos.