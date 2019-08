Kvitova vence Allertova sem dificuldades e avança à segunda rodada do US Open

O confronto 100% tcheco entre #6 Petra Kvitova e a qualifier #240 Denisa Allertova aconteceu na quadra 17 do US Open na tarde desta terça-feira (27). Mais experiente e cotada para vencer o confronto, Kvitova fez 6/2 e 6/4 em 1h20 e garantiu vaga para a segunda rodada do torneio americano. Confronto marcou o primeiro encontro das colegas de Fed Cup.

Apesar de contar com todo o apoio da torcida durante a partida, Kvitova encerrou sua breve partida de estreia elogiando sua adversária: "Eu conheço muito bem o tipo de jogo dela, porque jogamos juntas [na Fed Cup]. Sabia que se pra vencer, teria que ser a primeira a colocar pressão, então foi o que fiz".

Kvitova começou a partida colocando a pressão em Allertova, que apenas nos primeiros dois games enfrentou oito break points (e sofreu uma quebra, no segundo game). A tcheca de 29 anos não enfrentou qualquer ameaça no seu saque na parcial que durou 36 minutos.

A experiência da ex-número dois do mundo a ajudou em todos os momentos da partida. Fosse com a forehand, backhand ou com ace no meio do T, Petra mostrou que seu poder ofensivo é um dos melhores no circuíto por um bom motivo: ela sabe equilibrar suas winners com seus erros não-forçados (ao todo, Kvitova contabilizou 16 bolas vencedoras e 30 erros)

O principal contraste entre as jogadoras foi o serviço. Kvtiova passou toda a partida servindo muito bem, sofreu quebra apenas uma vez, no segundo set, e 67% dos pontos enquanto servia. A tcheca mais velha disparou todos os quatro aces da parcial e cometeu apenas duas dupla faltas, quatro a menos que Allertova.

Kvitova avança para a segunda rodada do US Open e já tem adversária definida para a segunda rodada: a alemã #88 Andrea Petkovic, que venceu #129 Mihaela Buzarnescu em sets diretos. Petkovic lidera o confronto direto por 3 a 2 e venceu o último encontro que teve com a tcheca no Australian Open 2018 por 6/3, 4/6 e 10/8.