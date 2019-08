Bertens faz ótima estreia no US Open com vitória sobre Badosa

Fazendo sua estreia no US Open, a #6 Kiki Bertens venceu na tarde desta terça-feira (27) a lucky loser #91 Paula Badosa Gibert pelas parciais de 6/4 e 6/2, em 1h11. Esse foi o segundo encontro entre as tenistas em pouco menos de um mês, após a vitória da holandesa nas semifinais em Palermo.

Bertens iniciou a partida bem e logo de cara conquistou quebra no serviço da espanhola. Superior no serviço, a holandesa enfrentou apenas um break point, no quinto game e salvou sem muita dificuldade. A parcial seguiu em ritmo tranquilo até a cabeça de chave sete servir no décimo game e fechar em 6/4, após 40 minutos.

Na segunda parcial, Bertens quebrou o serviço de Badosa nos games três e cinco e não enfrentou qualquer break point. A holandesa serviu para a partida no oitavo game e fez bem: 6/2, 31 minutos.

Bertens encerrou sua partida de primeira rodada com 23 winners disparados contra 17 erros não-forçados cometidos; a holandesa fez ainda três aces e duas dupla faltas. Badosa fechou sua jornada no torneio americano com apenas nove winners, 19 erros não-forçados cometidos, nenhum ace e uma dupla falta.

Garantida na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, Bertens enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #81 Pauline Parmentier e #46 Anastasia Pavlyuchenkova.