Riske vira e elimina Muguruza do US Open

Vivendo a melhor fase da carreira, a #36 Alison Riske conquistou mais um grande resultado no ano derrubando na primeira rodada do US Open a #25 Garbiñe Muguruza nesta terça-feira (27). A dona da casa venceu a ex-número um do mundo pela segunda oportunidade em quatro confrontos, dessa vez de virada, parciais de 2/6, 6/1 e 6/3, em 2h05.

Após ser a primeira tenista a ser quebrada no jogo, Muguruza, em busca de sua primeira vitória depois da demissão do técnico Sam Sumyk, não enfrentou mais nenhum break point e, mostrando bastante consistências disparou 12 winners e apenas oito erros não-forçados, vencendo os últimos cinco games da parcial e fazendo 6/2, em 40 minutos.

No segundo set, porém, Muguruza voltou a mostrar a inconsistência que vem minando sua temporada. Apesar de ter oportunizado cinco break points, só aproveitou um, enquanto foi quebrada em quatro das dez oportunidades que cedeu - ela não confirmou o saque nenhuma vez na série. A espanhola teve 18 erros não-forçados, enquanto Riske teve 15 e 17 winners, contra apenas sete da rival. Assim, a estadunidense dessa vez foi quem vez cinco games seguidos e fez 6/1. Apesar da distância no placar, a dona da casa precisou de 50 minutos para fechar.

A terceira parcial foi a de placar mais apertado, mas também a que durou menos tempo. Muguruza quebrou logo de cara, no único break point que teve em toda a série, mas a partir daí perdeu quatro games em sequência. Riske só perdeu seis pontos no serviço em todo o set, com 13 winners e somente sete erros não-forçados, e confirmou a grande vitória com 6/3, em 35 minutos. Essa foi a quarta derrota em sequência da espanhola ex-número um do mundo.

Na segunda rodada, Riske enfrenta outra campeã de Slam: a #77 Jelena Ostapenko, que passou na estreia pela sérvia #97 Aleksandra Krunic, parciais de 6/3 e 7/6(7).