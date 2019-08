Osaka sofre, mas inicia defesa do título no US Open com vitória sobre Blinkova

Foi mais complicado do que se esperava, mas a #1 Naomi Osaka superou a estreia do US Open com vitória sobre a #84 Anna Blinkova. A atual campeã iniciou sua defesa do título nesta terça-feira (27) vencendo a russa por dois sets a um, parciais de 6/4, 6/7(5) e 6/2, em 2h30, na Quadra Arthur Ashe, em New York.

Blinkova aproveitou um início nervoso de Osaka para abrir 4/1, mas, aos poucos, a japonesa foi encontrando seu saque e afiando o forehand para se recuperar no set. Após sair em desvantagem, a número um do mundo embalou cinco games consecutivos para virar o set e fazer 6/4, em 43 minutos.

No segundo set, foram poucas ameaças de quebra até o décimo game, quando Osaka teve que salvar três set points antes de confirmar o serviço. Na sequência, a japonesa quebrou de 0-40 e sacou para o jogo. Ela chegou a ter um match point, mas a russa forçou o tiebreak. Contando com a frustração da rival, Blinkova fez um grande game desempate e empatou a partida com 7/6(5), em 1h10.

Mesmo se mantendo firme, Blinkova não foi páreo para Osaka no set decisivo. A russa chegou a ter dois bps no saque da atual campeã no terceiro game, mas não quebrou e cedeu seu serviço na sequência, vendo a japonesa fazer 3/1. A líder do ranking fez um set bem mais limpo que os outros, perdendo apenas quatro pontos no seu primeiro serviço, conseguindo um saldo positivo na relação winners/erros não-forçados - 13/8 - e quebrou no game final para garantir a dura vitória com 6/2, em 37 minutos.

Na sequência, Osaka encara a polonesa #53 Magda Linette, que vem embalada pelo título no Bronx Open e passou na estreia em New York pela #94 Astra Sharma, parciais de 6/3 e 6/4. As duas já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada. A última delas foi no Australian Open deste ano, com triunfo da japonesa na primeira rodada.