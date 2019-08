Em duelo equilibrado do início ao fim, Rublev elimina Tsitsipas na primeira rodada do US Open

Nesta terça (27), o #8 Stefanos Tsitsipas e o #43 Andrey Rublev protagonizaram um duelo da Next Gen na primeira rodada US Open. Jogando em alto nível, o russo, algoz de Roger Federer em Cincinnati, eliminou o grego top 10 do ranking ao triunfar por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5), 7/6 (7) e 7/5, em 3h54 de uma partida disputadíssima.

Em um jogo extremamente equilibrado, o primeiro set foi decidido no detalhe. Com os dois tenistas jogando de forma agressiva e buscando comandar os pontos, as trocas de bola foram muito intensas. Aproveitando-se de um game ruim do grego, que cometeu alguns erros bobos ao longo da parcial, Rublev conquistou a quebra.

A partir daí, o russo fez valer o ótimo aproveitamento com o 1° serviço - ganhou 87% dos pontos -, e controlou a liderança no placar até o fim, fechando o set em 6/4 e largando na frente no duelo.

A segunda parcial não foi diferente. Rublev até obteve um break nos games iniciais, mas viu Tsitsipas começar a gostar do jogo, aplicar ótimos golpes do fundo da quadra e devolver a quebra, deixando tudo igual no set. Após isso, os dois encaixaram muito bem seus saques e foram confirmando seus games de serviço.

A decisão do set foi para o tie-break, onde o grego abriu vantagem com uma mini quebra no início, lidou com o russo esboçando uma reação, mas teve sangue frio para resistir e, com um winner sensacional de forehand, fechar em 7/6 (7-5).

O panorama se manteve na terceira parcial. Rublev chegou a ter 4/2 no placar, mas Tsitsipas se impôs com boas devoluções e correu atrás do prejuízo. Mesmo cometendo muitos erros não forçados, o grego se mantinha no jogo devido ao alto número de bolas vencedoras - foram 25 só no terceiro set.

Assim como no set anterior, os jovens tenistas foram para o tie-break. Depois de sair em desvantagem, o russo buscou o marcador e, com duas mini quebras, ficou a um ponto de ganhar o set. Cabeça de chave número oito, o grego até salvou o set point e ainda teve um a seu favor, mas voltou a errar bolas desnecessárias e acabou pagando o preço. Com mais um mini break, Rublev fechou em 7/6 (9-7).

Antes do início do quarto set, Tsitsipas pediu atendimento médico e sofreu com câimbras ao longo da parcial. Mas isso não o impediu de continuar vivo no confronto. No sexto game, por exemplo, o grego desperdiçou sete break points. Logo depois, chegou a salvar três chances que o russo teve, porém na quarta sucumbiu e acabou tendo seu serviço quebrado.

Liderando por 5/4, Rublev foi sacar para o jogo e sentiu a pressão. Cometendo erros não forçados em sequência, foi quebrado de zero e viu um adversário longe de seu ideal físico empatar o placar. Foi então que o mental do russo fez a diferença.

Sem se abalar e deixar o nível de performance cair, foi para cima do grego e conquistou outro break. Dessa vez, Rublev não deu chance para o azar e, com um ótimo saque, decretou a vitória suada por 7/5.

Na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, o tenista da Rússia vai encarar o veterano francês #40 Gilles Simon, que passou pelo norte-americano #117 Bjorn Fratangelo também por 3 sets a 1, parciais de 5/7, 7/5, 7/5 e 7/5.