Zverev oscila, mas vence Albot no sufoco e sobrevive em sua estreia no US Open

Buscando seu primeiro título de Grand Slam na carreira, o #6 Alexander Zverev sofreu para vencer sua partida de estreia no US Open. Enfrentando o moldavo #41 Radu Albot, o alemão abriu 2 a 0, viu o adversário reagir, mas se encontrou no fim e triunfou por 3 sets a 2, parciais de 6/1, 6/3, 3/6, 4/6 e 6/2, em 3h10 de batalha.

Zverev começou o jogo de forma avassaladora. Soberano em seus games de saque e agressivo nas devoluções, o alemão dominou o primeiro set. Foram ao todo 12 winners contra nenhum do adversário. Além disso, Sascha foi soberano nas trocas de bola e conquistou três quebras de saque, fechando tranquilamente em 6/1 e largando na frente do moldavo.

No início da segunda parcial, o cabeça de chave número seis levou um susto ao ser quebrado por Albot logo no primeiro game. Porém, se recuperou rapidamente e, com dois breaks em sequência, virou o marcador do set. A partir daí, controlou a vantagem com um aproveitamento de 80% dos pontos ganhos com o 1° serviço, contou com alguns erros do moldavo e fechou em 6/3.

Liderando o jogo por 2 sets a 0, Zverev passou a oscilar e caiu de rendimento. Com isso, Albot passou a elevar seu nível e aproveitou-se das falhas do alemão ao longo da parcial. Diminuindo o número de erros e valorizando mais seus games de saque, o tenista da Moldávia fez valer a única quebra conquistada ao longo do set e fechou em 6/3.

Embalado com a reação no confronto, Albot pressionou Zverev e quebrou seu serviço no começo do quarto set. O cabeça de chave número seis, que esteve bastante errático na parcial, até esboçou uma reação ao devolver o break, mas o set era mesmo do moldavo, que obteve mais uma quebra e, no detalhe, fechou em 6/4, deixando tudo igual no placar geral.

Precisando voltar para o jogo para não cair de forma precoce, Zverev veio para o quinto e decisivo set mais conservador e buscando forçar o adversário ao erro. No início a tática deu certo, já que o alemão largou com uma quebra e fez 2/0. Porém, o jovem voltou a oscilar e, na hora de consolidar a vantagem, viu Albot empatar a parcial.

Dessa vez, mesmo após os erros bobos, Sascha não se abateu. Encaixando boas devoluções e contando com uma colaboração do moldavo, que também cometeu erros não forçados em momentos importantes, o número seis do mundo obteve dois breaks, ganhou quatro games de forma consecutiva e decretou a vitória por 6/2.

Classificado para a segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, Zverev espera agora o ganhador do duelo entre o norte-americano #45 Frances Tiafoe e o experiente croata #79 Ivo Karlovic.