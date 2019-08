Zebra em Nova Iorque: Thiem é surpreendido por Fabbiano e cai na estreia no US Open

A zebra começou a passear em Nova York. Nesta terça (27), o #4 Dominic Thiem, um dos principais favoritos ao título do US Open, deu adeus ao torneio logo na estreia ao perder para o italiano #87 Thomas Fabbiano, que em um dia inspiradíssimo triunfou por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/2, em 2h23 de partida.

É a segunda vez que o italiano surpreende na primeira rodada de um Grand Slam. A primeira foi em Wimbledon, quando eliminou o grego Stefanos Tsitsipas. Naquela ocasião, ele chegou a salvar match points no quarto set.

A vitória de Fabbiano sobre Thiem foi uma surpresa, mas foi muito merecida. Jogando de forma intensa do início ao fim, o italiano também foi consistente e terminou o duelo com menos da metade dos erros não forçados do austríaco, que não conseguiu impor seu melhor tênis e pareceu apático em alguns momentos.

No primeiro set, Fabbiano foi preciso e aproveitou a única quebra da parcial para fechar em 6/4. O tenista da Itália terminou o set com 10 winners e apenas quatro erros não forçados, diferentemente do austríaco, que aplicou oito bolas vencedoras e errou na mesma proporção. Vale destacar também o aproveitamento do italiano de 81% dos pontos ganhos com o 1° serviço,

Thiem voltou melhor para o segundo set e comandou as ações desde o início. Aplicando 16 winners e perdendo apenas cinco pontos em seus games de saque, o austríaco liderou o placar e chegou a ter set point quando vencia por 5/2, mas viu Fabbiano confirmar seu game e ganhar uma sobrevida. Em seguida, sacou para a parcial e, sem dificuldades, fechou em 6/3.

Mas o embalo de Thiem parou por aí. Voltando a cometer muitos erros não forçados - foram 18 só no terceiro set -, o austríaco cedeu pontos de graça para o italiano, que passou a se impor e dominou o restante da partida. Motivado e cheio de confiança, Fabbiano se manteve firme nas trocas de bola e, assim como no set inicial, fez valer a quebra de saque obtida e fechou em 6/3.

Cabeça de chave número quatro, Thiem não se encontrou técnica e fisicamente e foi presa fácil também no quarto set. Sem ter nada a ver com isso, o italiano teve um desempenho perfeito na parcial. Foram nove winners, dois erros não forçados, 93% dos pontos ganhos com o 1° serviço e dois breaks conquistados para selar a grande vitória por 6/2 sobre o austríaco top 5 do ranking.

Na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, Fabbiano vai medir forças com o cazaque #75 Alexander Bublik, que despachou de virada o colombiano #232 Santiago Giraldo em uma batalha de cinco sets, com parciais de 2/6, 6/0, 7/5, 3/6 e 6/4.