Em reedição de confronto canadense, Shapovalov passa por cima de Aliassime no US Open

O #33 Denis Shapovalov está na segunda rodada do US Open. O canadense avançou após transformar em fácil um jogo que era esperado para ser difícil. Ele venceu de forma tranquila o #19 Félix Auger-Aliassime por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/1 e 6/4, em somente 1h40 nesta terça-feira (27). Os dois já haviam se encontrado nessa mesma fase no ano passado, mas Aliassime não completou a partida por conta de uma taquicardia.

Shapovalov dominou o compatriota, em todos os aspectos do jogo, desde o início. Ele fez de tudo um pouco no duelo e cortou completamente o ritmo do adversário. Auger-Aliassime teve sempre que jogar se mexendo, correndo atrás da bola e sob muita pressão, e acabou errando bastante.

O vencedor massacrou o oponente em números de bolas vencedoras, com 28 a 9. Ele partia sempre para o ataque para diminuir a duração dos pontos, o que fez com mandasse muitos golpes para fora também (25), mas do outro lado, a situação foi ainda pior com 28 erros não-forçados. Shapovalov ainda teve incríveis 85% de aproveitamento nos pontos que jogou com o primeiro serviço, e 55% contra 27% de Aliassime em relação ao segundo saque.

Os dois primeiros sets foram muito rápidos. Aliassime não se encontrou em quadra e o oponente passeou. A parcial inicial teve apenas 24 e a segunda, 35 minutos de duração. Foram três e duas quebras em cada uma, respectivamente, a favor do jovem de 20 anos. Um duplo 6/1 sem dificuldades.

No terceiro set, o número 19 do mundo foi mais consistente em seu serviço e permaneceu no jogo com o adversário até o final. Shapovalov teve até mais break points contra na última etapa, com três – todos acontecendo em um só game, mas os salvou. Auger-Aliassime esteve contra a parede duas vezes e cedeu o serviço justamente no penúltimo game. Ele viu o adversário abrir e sacar fechando o confronto logo em seguida, com um 6/4 para encerrar.

Denis Shapovalov espera agora o vencedor do duelo entre o #119 Henri Laaksonen e o #66 Marco Cecchinato.