Nishikori desperdiça chances, mas passa por Klahn e avança à terceira rodada do US Open

Depois de uma estreia extremamente tranquila, o #7 Kei Nishikori passou alguns apertos em sua partida de segunda rodada do US Open. Enfrentando o norte-americano #108 Bradley Klahn, algoz do brasileiro Thiago Monteiro na fase inicial, o japonês se complicou, mas se recuperou no final e triunfou por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6, 6/3 e 7/5, em 2h44 de duelo.

Vice-campeão do torneio em 2014, Nishikori parecia encaminhar uma vitória tranquila. Depois de ganhar o primeiro set por 6/2 tranquilamente - venceu 100% dos pontos com o 1° serviço e não enfrentou nenhum break point sequer -, o japonês liderava o segundo por 4/2, quando repentinamente sofreu um apagão.

Passando a cometer uma série de erros não forçados, o nipônico colocou o norte-americano de volta no jogo e sofreu as consequências. Aproveitando-se do momento ruim do cabeça de chave número sete, Klahn, que não vinha jogando um bom tênis, ganhou confiança, conquistou duas quebras seguidas e fechou em 6/4.

Apesar da derrota surpreendente no set anterior, Nishikori não se abateu e voltou a dominar o confronto. Apesar de não aplicar muitos winners - foram apenas quatro contra 14 do adversário -, o japonês foi muito mais regular e preciso em seus games de saque. Além disso, encaixou ótimas devoluções de 2° serviço, o que culminou em dois breaks obtidos e na vitória por 6/3.

Assim como na segunda parcial, Nishikori tinha o controle da quarta. Com duas quebras conquistadas rapidamente, o nipônico abriu 5/2 e ficou a um game de fechar a partida. Porém, oscilou mais uma vez e cedeu a reação para Klahn, que ganhou quatro games seguidos e deixou tudo igual no set.

Pressionado pelo norte-americano, o japonês conseguiu se recompor, adotou um estilo mais conservador, onde diminuiu o número de erros não forçados, e fez com que Klahn voltasse a se precipitar na hora de escolher as jogadas. Ao longo do jogo, o tenista da casa cometeu um total de 62 erros.

Quando o set parecia se encaminhar para o tie-break, o vice-campeão do torneio há cinco anos aplicou mais uma vez as boas devoluções das outras parciais e, com uma quebra de saque, decretou a vitória por 7/5 de uma forma mais difícil do que a esperada.

Garantido na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada, Nishikori encara agora o vencedor do duelo entre o australiano #38 Alex de Minaur e o chileno #32 Cristian Garin, que entram em quadra ainda nesta quarta (28).