Pliskova confirma favoritismo e avança no US Open com vitória tranquila sobre Bolkvadze

A #3 Karolina Pliskova é a primeira tenista garantida na terceira rodada da chave feminina do US Open. Sob o teto fechado da Quadra Arthur Ashe por conta da chuva em New York, a ex-número um do mundo derrotou a qualifier #202 Mariam Bolkvadze em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h08, nesta quarta-feira (28).

Aproveitando-se do nervosismo de Bolkvadze, 21 anos, que jogava pela primeira a chave principal de um Slam, Pliskova atropelou no primeiro set. A tcheca só perdeu três pontos em seu serviço no set, fez nove winners, contra apenas três da rival, e cometeu somente cinco erros não-forçados, quatro a menos que a georgiana. A terceira favorita venceu os últimos cinco games da série para fazer 6/1, em somente 22 minutos.

Bolkvadze se adaptou melhor a atmosfera na segunda parcial e conseguiu se manter mais no jogo. Após ser quebrada no terceiro game, a georgiana aproveitou um dos três break points que teve à disposição no quarto e conseguiu a única quebra da tarde no saque da tcheca.

Pliskova, porém, conseguiu mais uma quebra na sequência e retomou o grande aproveitamento no saque - perdendo somente dois pontos em suas passagem no serviço daí até o fim da partida. A qualifier chegou a salvar um match point em 3/5 e obrigou a ex-número um do mundo a sacar para o jogo. Com eficiência, porém, a tcheca confirmou e fechou o jogo com 6/4, em 46 minutos.

Ainda em busca de seu primeiro título de Major na carreira, Pliskova espera na terceira rodada a vencedora do confronto entre a #46 Aliaksandra Sasnovich e a #62 Ons Jabeur.