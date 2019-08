Federer sofre mais uma vez, mas bate Dzumhur em sua partida de número 100 no US Open

Pentacampeão, o #3 Roger Federer vem vivendo fortes emoções nesse US Open. Depois de levar um susto logo na estreia, o suíço começou aquém novamente na segunda rodada, mas se recuperou e bateu o bósnio #99 Damir Dzumhur por 3 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/3, 6/3 e 6/4, em 2h22 de partida.

Esse foi o jogo de número 100 de Federer no Aberto dos Estados Unidos. Com o resultado, o tenista de 38 anos manteve a escrita de nunca ter perdido nesta fase no torneio em 19 participações. Seu último título em Flushing Meadows foi em 2008, e sua última final em 2015, quando perdeu para Novak Djokovic.

O jogo

Assim como em sua estreia, Federer começou de forma lenta e cometendo muitos erros não forçados - foram 17 só no primeiro set. Aproveitando-se da performance aquém do ex-número um do mundo, Dzumhur conseguiu duas quebras rapidamente e abriu 4/0.

O suíço até esboçou uma reação ao devolver um dos breaks e diminuir a vantagem para 4/2, mas o bósnio soube controlar a vantagem até o fim da parcial e, contando com mais alguns erros bobos de Federer, surpreendeu e fechou em 6/3.

A derrota no set inicial parece ter acordado o pentacampeão do torneio. Em um segundo set praticamente perfeito, o suíço atropelou. Ganhando 93% dos pontos com o 1° serviço, aplicando 14 winners contra apenas quatro do adversário e obtendo duas quebras ao longo da parcial, Federer fechou em 6/2 tranquilamente e deixou tudo igual.

No terceiro set, o cabeça de chave número três variou bem os pontos e foi muito agressivo, acuando o bósnio, que caiu consideravelmente de ritmo devido à intensidade do suíço. Ao todo, foram 21 bolas vencedoras e apenas nove erros não forçados, além de um ótimo aproveitamento quando subiu à rede.

Mesmo servindo relativamente bem e sustentando as trocas de bola do fundo da quadra, Dzumhur não conseguiu incomodar o saque de um Federer inspiradíssimo e se impondo a todo momento. Com um ace, o multicampeão fez valer a quebra conquistada no início e fechou em 6/3.

O panorama foi o mesmo no quarto set. Apostando na consistência, Dzumhur tentou se manter vivo no jogo, mas não teve muito o que fazer diante de um oponente cirúrgico. Diferente do bósnio, que desperdiçou a chance que teve, Federer obteve a quebra em seu único break point e controlou a superioridade no placar até o final para decretar a vitória por 6/4.

Classificado para a terceira rodada do US Open, o dono de cinco títulos da competição espera agora o ganhador do duelo entre o francês #27 Lucas Pouille e o britânico #58 Daniel Evans, que tiveram a partida adiada devido à chuva que atrapalhou a programação em Nova Iorque.