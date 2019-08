Svitolina supera jogaço contra Venus Williams e segue viva no US Open

Em um dos grandes duelos do US Open até agora, a #5 Elina Svitolina derrubou a bicampeã #52 Venus Williams e avançou à terceira rodada em New York. A ucraniana precisou de 1h53 para eliminar a estadunidense com duplo 6/4 na Quadra Louis Armstrong, em uma das poucas partida disputadas nesta quarta-feira (28) por conta da chuva. Svitolina lidera o confronto direto com três vitórias em quatro confrontos.

Svitolina esteve com a primeira parcial sob controle, chegando a abrir 5/2 com duas quebras de vantagem. Quando precisou sacar para fechar o set, porém, foi quebrada pela primeira vez após salvar quatro break points. Mostrando muita resiliência, Venus sobreviveu aos ralis longos e salvou três set points no seu saque no nono game para obrigar a rival a confirmar o serviço. Em sua segunda chance de sacar para o jogo, a cabeça de chave cinco conseguiu resistir à potência da estadunidense e fechou em 6/4, após 50 minutos.

O segundo set foi ainda mais longo - durou 1h03. A maioria dos pontos e alguns games foram longos e exigiram muito das tenistas. Venus chegou a abrir 3/0, mas Svitolina se recuperou e embalou uma grande sequência de 20 pontos vencidos em 26 disputados para virar para 5/3. De volta ao saque, Williams fez de tudo para se manter viva, sobrevivendo à cinco match points e exigindo novamente que a rival sacasse para fechar o set. Outra vez, a ucraniana se mostrou firme e fechou em 6/4.

Venus Williams teve mais que o dobro de winners - 29 a 14 -, mas Svitolina teve bem menos erros não-forçados - 22 contra 46. No total, a ucraniana salvou 4/6 break points enfrentados, enquanto a estadunidense enfrentou 17 e foi quebrada em quatro oportunidades.

Na terceira rodada, Svitolina espera a vencedora do confronto desta quinta-feira (29) entra sua compatriota, a #32 Dayana Yastremska, e a sueca #71 Rebecca Peterson.