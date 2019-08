Djokovic supera dores no ombro e oscilações para bater Londero na segunda rodada do US Open

O #1 Novak Djokovic está na terceira rodada do US Open. O sérvio garantiu a vaga após derrotar o #56 Juan Londero por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6(3) e 6/1. A partida teve duas horas e doze minutos.

Djokovic sofreu com dores no ombro esquerdo desde o início do duelo. O sérvio pediu atendimento do fisioterapeuta algumas vezes e até tomou remédio para ver se melhorava. Ainda não se sabe qual é a gravidade da lesão e o quanto isso deve prejudicar o tenista para o restante do torneio.

Com essa situação, o número 1 do mundo teve dificuldades para manter seu jogo regular, principalmente nos dois primeiros sets. O seu primeiro saque simplesmente não entrava em quadra e ajudava o adversário. Na partida inteira, o sérvio jogou com segundo serviço em quase metade das vezes (49%) e venceu apenas 48% dos pontos nesse cenário.

Na primeira etapa, os dois caminharam empatados até o final, com uma quebra para cada. Londero voltou a errar justamente no último game, perdendo não só o serviço, mas também a parcial por 6/4. Djokovic teve um segundo set ainda pior, saindo com duas quebras atrás no placar e perdendo a chance de fechar antes do tie-break, com o saque na mão em 5/3. No desempate, porém, ele dominou e venceu por 7-3.

Já o terceiro set, foi bem mais tranquilo para o favorito. Ele ganhou confiança, ao mesmo tempo que o oponente ficou abalado pelas chances desperdiçadas. Apenas um game perdido, em 26 minutos, e Djokovic garantiu a etapa, e o jogo. Com o triunfo, o sérvio consegue a sua 40ª vitória na temporada.

Para a próxima rodada, o sérvio número um do mundo e tricampeão do Aberto dos Estados Unidos aguarda o seu adversário que sairá do duelo entre o norte-americano #111 Denis Kudla e o sérvio #29 Dusan Lajovic.