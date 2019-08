Osaka supera Linette e pode enfrentar Gauff na terceira rodada do US Open

Defendendo o título e a liderança do ranking da WTA, a #1 Naomi Osaka venceu com tranquilidade a #53 Magda Linette e avançou à terceira rodada do US Open. A japonesa precisou de apenas 1h11 para eliminar a polonesa em dois sets, parciais de 6/2 e 6/4, nesta quinta-feira (28), na Quadra Louis Armstrong. Esta foi a segunda vitória de Osaka contra Linette em três confrontos.

A primeira parcial foi dominada por Osaka. A japonesa venceu 100% dos pontos no seu primeiro saque e só perdeu quatro pontos no seu serviço em todo o set. Após Linette confirmar seus dois primeiro serviços para fazer 2/1, a número um do mundo embalou nove pontos seguidos e depois continuou muito superior para vencer os últimos cinco games da série e fechar em 6/2, em meia hora.

No segundo set, porém, Linette começou muito bem e contou com uma queda de nível da rival para fazer 3/0. Vindo do primeiro título no Bronx Open e em seu melhor ranking da carreira, a polonesa de 27 anos venceu 15 dos 17 primeiros pontos da parcial, mas, após abrir 0-40 no saque de Osaka no quarto game, não conseguiu manter o nível. A japonesa passou a encaixar melhor o saque e o forehand e retomou o controle da partida, vencendo mais uma vez cinco games em sequência para fazer 5/3. Sem muitos problemas, a atual campeã confirmou seu serviço no décimo game e fez 6/4, em 41 minutos.

Osaka teve um altíssimo aproveitamento de pontos vencidos no primeiro saque - 83% -, apesar de só ter colocado 46% deles em disputa. A japonesa teve dois winners a mais - 12 a 10 - e Linette cometeu 20 erros não-forçados, contra 19 da número um do mundo.

Na terceira rodada, Osaka pode enfrentar a #140 Coco Gauff, tenista da casa de apenas 15 anos, que chegou até a quarta rodada em Wimbledon há pouco mais de um mês, e enfrenta ainda nesta quarta-feira (28) a experiente #112 Timea Babos.