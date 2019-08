Petkovic surpreende e elimina Kvitova na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos

A tcheca #6 Petra Kvitova, uma das favoritas a ficar com título do US Open, acabou eliminada já na segunda rodada do torneio pelas mãos da alemã #88 Andrea Petkovic. A partida aconteceu na manhã desta quinta-feira (29) e acabou com a finalista do Australian Open sendo eliminada pelas parciais de duplo 6/4, em 1h37.

A primeira parcial da partida entre a tcheca e a alemã foi equilibrada. Kvitova, que vem mostrando dificuldades nos pontos de finalização, teve o primeiro break point da partida no sétimo game, mas não conseguiu tirar proveito. No décima game, a tcheca serviu para manter-se no set e, no primeiro break point que enfrentou, sofreu a quebra. A parcial acabou com 6/4 e durou 37 minutos.

A segunda parcial contou com mais dinamismo nos games. Petkovic saiu na desvantagem depois de sofrer quebra no primeiro game (no segundo break point enfrentado), teve duas chances de normalizar o placar no sexto game, mas acabou só conseguindo a quebra dois games depois, no segundo break point que teve a seu favor. Kvitova voltou a perder break points no nono game e, como um déjà vu, sofreu quebra no décimo game - e novamente no primeiro break point enfrentado. A parcial durou 60 minutos.

Enfrentando uma adversária que tem o estilo de jogo completamente diferente do seu, Kvitvoa buscou ser ainda mais agressiva e encerrar os pontos de foma rápida, o que acarretou nos 32 erros não-forçados cometidos. As winners da tcheca ficaram em 23, 11 a mais que as de Petkovic.

Kvitova se despede do último torneio de Grand Slam do ano e só entra em quadra novamente no WTA de Wuhan, que acontece no próximo mês. A tcheca tem boas chances de se classificar para o WTA Finals.

Petkovic segue para a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos e enfrenta a seguir a #26 Elise Mertens, que venceu a tcheca #86 Krystina Pliskova por duplo 6/2. Mertens venceu o único encontro que teve com a alemã ainda nesta temporada.