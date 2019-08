Zverev supera Tiafoe em duelo de cinco sets e se garante na terceira rodada do US Open

Como de praxe, o #6 Alexander Zverev sofreu para vencer sua partida nesta quinta-feira (29). Enfrentando o norte-americano #38 Frances Tiafoe, o alemão oscilou bastante, mas se impôs na hora H, triunfou por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 3/6, 6/2, 2/6 e 6/3, em 3h09 de partida, e avançou de fase no US Open, último Slam da temporada.

O primeiro set foi equilibrado e decidido no detalhe. Firme em seus games de saque e nas trocas de bola do fundo da quadra - aplicou 15 winners ao todo e venceu 76% dos pontos com o 1° serviço -, Zverev foi preciso e aproveitou o único break point de toda a parcial para ficar em vantagem. Sem muitos sustos, o alemão fechou em 6/3 e largou na frente no duelo.

Apesar da derrota no set inicial, Tiafoe voltou motivado e com bastante confiança. Encaixando boas devoluções, o norte-americano pressionou sempre que possível o saque de Zverev e, com uma quebra conquistada, abriu 5/2 no placar. Errático, o alemão não conseguiu ter forças para reagir e viu o tenista da casa fechar também em 6/3, deixando tudo igual na Arthur Ashe.

A partida seguiu lá e cá na terceira parcial. Em um começo avassalador, onde distribuiu bolas vencedoras com ambos os golpes, Sascha fez 3/0 rapidamente e ainda chegou a ter quatro break points quando vencia por 4/1, mas a nova quebra só veio mesmo no oitavo game, quando o alemão contou com um erro de voleio do norte-americano e fechou em 6/2.

No quarto set, quem roubou a cena foi Tiafoe. Com uma performance praticamente perfeita, o estadunidense sacou com maestria - ganhou 100% dos pontos com o primeiro serviço -, diminuiu o número de erros não forçados e variou o jogo com ótimos voleios e subidas à rede, onde venceu 15 de 18 pontos. Com um break no início e outro no final, devolveu o 6/2 e levou a decisão para a quinta parcial.

Assim como no segundo, Zverev largou com o pé direito no quinto set. Obtendo uma quebra logo no segundo game, o cabeça de chave número seis abriu 3/0 e garantiu a liderança com aces e um ótimo aproveitamento nos games de saque - perdeu apenas um ponto com o 1° serviço. Fazendo valer a vantagem no marcador, Sascha decretou a vitória suada por 6/3.

Classificado para a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, o alemão encara agora o vencedor do duelo entre o francês #26 Benoit Paire e o esloveno #80 Aljaz Bedene, que estão em quadra neste momento.