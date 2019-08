Vinda do qualifying, Townsend joga em alto nível e elimina Halep do US Open

Número #116 do mundo, Taylor Townsend protagonizou uma grande zebra no US Open. Vinda do qualifying, a norte-americana surpreendeu o mundo do tênis e eliminou a romena #4 Simona Halep, ex-líder do ranking e atual campeã de Wimbledon, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/3 e 7/6 (4), em 2h04 de batalha.

O jogo foi um prato cheio para os amantes do esporte. De um lado, Halep e sua consistência do fundo da quadra e golpes plásticos. Do outro, Townsend e um estilo raro de ser ver no tênis hoje em dia: saque e voleio. A norte-americana foi à rede nada menos do que 106 vezes na partida.

No primeiro set, a romena foi dominante. Extremamente sólida em seus games de saque e nas trocas de bola, Halep não deu chances a Townsend, que cometeu 16 erros não forçados e não se encontrou na parcial. Com duas quebras conquistadas com tranquilidade, a cabeça de chave número quatro fechou em 6/2 e largou na frente.

A derrota no set inicial parece ter acordado a tenista da casa, que diminuiu consideravelmente o número de erros, passou a pressionar a romena com ótimas combinações de saque e voleio, e aplicou grandes devoluções de segundo serviço, acuando a ex-líder do ranking. Apesar de ter sido quebrada uma vez, a estadunidense obteve dois breaks ao longo da parcial e fechou em 6/3.

Empurrada por um público fiel, Townsend passou a ir à rede sempre que possível - foram 64 subidas só no terceiro set. Extremamente agressiva, a norte-americana conseguiu 24 bolas vencedoras, mas voltou a cometer um número expressivo de erros. Foram 19 contra apenas oito de Halep.

A postura ofensiva da qualifier surtiu efeito. Com uma quebra, fez 5/4 e sacou para o jogo. Porém, sentiu um pouco a pressão e viu a romena crescer diante da adversidade, salvar duplo match point, devolver o break e voltar para o jogo. Alguns games depois, foi a vez de Halep ter a chance de selar a vitória, mas Townsend também sobreviveu.

Após as tenistas confirmarem seus serviços, a decisão foi para o tie-break, onde ambas trocaram mini quebras até que a norte-americana se impôs, abriu uma pequena vantagem e controlou até o fim para surpreender e selar a grande vitória por 7/6 (7-4).

Na próxima rodada do Aberto dos Estados Unidos, Townsend vai enfrentar a #106 Sorana Cirstea, compatriota de Halep, que passou pela espanhola #100 Aliona Bolsova também por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/4 e 6/2.