Putintseva joga muito, desbanca Sabalenka e avança no US Open

A cazaque sempre imprevisível #39 Yulia Putintseva surpreendeu nesta quinta-feira (29) a bielorrussa #13 Aryna Sabalenka na Quadra 7 do US Open. Putintseva fechou a partida com parciais de 6/3 e 7/6(3), em 1h54, e se garantiu na terceira rodada.

Apesar de perder dois break points já no primeiro game, Putinseva, sempre muito emotiva quando em quadra, não demonstrou frustração imediata. A cazaque sofreu a primeira quebra do jogo, no quarto game, mas devolveu logo em seguida e normalizou o placar. Nos próximos dois games de serviço de Sabalenka (sete e nove), conquistou duas quebras, fechando a parcial por 6/3, em 39 minutos jogados.

Foi apenas na segunda parcial que a partida ficou barulhenta. Sabalenka, que vinha de grande vitória sobre Azarenka na estreia, passou a comemorar em todos os pontos. Em troca, Putintseva passou a reclamar sempre que cometia um erro não-forçado. A cazaque ainda contou com um medical time-out entre o sétimo e oitavo game, mas nada que a impedisse de continuar com bom nível.

Sabalenka teve um melhor desempenho geral, mas quando teve o set point que levaria a parcial à decisão, não conseguiu tirar proveito, sofreu quebra e acabou deixando o set ir ao tiebreak. No game desempate, Putintseva não deixou que a top de ficasse confortável. A cazaque quebrou por três vezes e acabou levando a partida e ficando com a vaga para a próxima rodada do torneio.

Sabalenka se destacou negativamente no quesito serviço: ao todo foram 11 dupla faltas, contra nenhuma da rival, que disparou apenas um ace contra três da bielorrussa. A top 15, apesar de muito mais agressiva e de fazer 21 winners a mais que a cazaque, pecou nos erros não-forçados, totalizando 52 (39 a mais que Putintseva).

Putintseva avança para a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos e enfrenta a seguir a croata #23 Donna Vekic, que fez 7/5 e 6/3 na #82 Kaia Kanepi. Vekic lidera o confronto direto por 3 a 0 e nunca perdeu um set contra a cazaque.