Wozniacki passa por Collins de virada e vai à terceira rodada no US Open

A #19 Caroline Wozniacki está na terceira rodada do US Open. A dinamarquesa avançou após vencer a #35 Danielle Collins por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A partida teve duas horas e dez minutos de duração.

O duelo teve uma predominância clara de padrão de jogo. Collins partiu muito para as bolas, buscando winners o tempo todo. Enquanto isso, Wozniacki se apegou ao seu estilo de costume, com uma boa defesa e rápida transição para o ataque. Mesmo menos agressiva, a segunda levou a melhor.

A norte-americana errou demais na sua busca pelas bolas vencedoras. Foram 43 winners para ela, mas ao tempo, houve 46 erros não-forçados também. A dona da casa ainda jogou muito pouco com primeiro saque, registrando apenas 55% de aproveitamento nesse cenário; a dinamarquesa, por outro lado, aplicou 80% de primeiro serviço em quadra e ganhou 75% desses pontos.

No primeiro set, o jogo foi bastante equilibrado, com as duas sacando muito bem. No único momento abaixo de uma delas, no caso Wozniacki, Collins aproveitou e quebrou o saque sem perder nenhum ponto no game. Ela caminhou então até o momento de sacar para fechar a parcial e, mesmo tendo que superar um serviço longo com quatro igualdades em 40/40, conseguiu garantir o 6/4.

A vantagem da norte-americana, porém, não foi sustentada. Wozniacki voltou ainda mais precisa para o restante do duelo e pressionou a oponente, fazendo com que ela errasse ainda mais. Com isso, a dinamarquesa venceu o segundo set com duas quebras, mesmo também sofrendo uma, e o terceiro set com um break. Uma bela virada após mais de duas horas de confronto.

Na próxima rodada, Caroline Wozniacki terá um duelo duro. Sua adversária será a #15 Bianca Andreescu, atual campeã do WTA Premier 5 de Toronto.