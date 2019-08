Federer sobra em quadra, atropela Evans e vai às oitavas do US Open

Depois de duas rodadas onde foi surpreendido e perdeu o primeiro set, o #3 Roger Federer teve uma atuação de gala nesta sexta-feira (30). Abrindo a programação da Arthur Ashe, o suíço jogou muito e atropelou o britânico #58 Daniel Evans por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/1, em 1h19 de partida. Com o resultado, garantiu lugar nas oitavas do US Open, último Grand Slam da temporada.

Diante de um tenista com um estilo de jogo parecido com o seu, Federer começou o duelo se impondo e sufocando o britânico sempre que possível. Evans, por sua vez, não se intimidou, buscou variar as jogadas e tentou equilibrar o máximo possível a parcial, mas acabou não sendo o bastante para fazer frente ao pentacampeão do torneio.

Com um desempenho impecável, o suíço ganhou 82% dos pontos com o primeiro serviço, aplicou 12 winners contra apenas quatro do adversário, não cedeu nenhuma chance de quebra durante todo o set e, com dois breaks conquistados em sequência, fechou em 6/2.

O domínio do número três do mundo se intensificou no segundo set. Aliando bolas profundas e bem anguladas do fundo da quadra com subidas à rede extremamente efetivas, Federer acuou Evans a todo momento. Brilhante em seus games de saque - perdeu apenas um ponto em toda a parcial -, o suíço caprichou nas devoluções, obteve duas quebras e, sem dificuldades, fechou novamente em 6/2.

Embalado, o ex-líder do ranking abriu 2/0 rapidamente no terceiro set. Foi então que o britânico deu um susto e esboçou uma reação ao conseguir o único break em todo o jogo, mas não passou disso. Logo em seguida, o tenista de 38 anos quebrou o serviço de Evans por mais duas vezes, emplacou quatro games consecutivos e decretou a vitória por 6/1.

Nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos, Federer irá encarar o ganhador do confronto entre o belga #15 David Goffin e o espanhol #69 Pablo Carreno Busta.