Finalista há cinco anos, Nishikori cai para de Minaur e está fora do US Open

Mais uma surpresa em Flushing Meadows. Finalista do US Open em 2014, o #7 Kei Nishikori não resistiu e foi eliminado pelo australiano #38 Alex de Minaur na terceira rodada do torneio ao perder por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 6/4, 3/6 e 6/2, em 2h50 de partida.

Tenista da Next Gen, o jovem de 20 anos foi dominante durante a maioria do duelo e conquistou sua primeira vitória sobre um tenista top 10 após 12 tentativas. Além disso, avançou para as oitavas de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Afiado nas devoluções, de Minaur veio com tudo para o primeiro set. Sólido e veloz no fundo da quadra, o australiano sustentou as trocas de bola e forçou Nishikori ao erro em diversos pontos. Mesmo oscilando em seus games de serviço, o jovem de 20 anos pressionou o japonês com ótimas respostas de saque e colheu os frutos da grande performance que teve.

Apesar de ter sido quebrado uma vez, de Minaur obteve ao todo três breaks ao longo da parcial, liderou o placar com folga até o fim para fechar em 6/2 e largou na frente diante do cabeça de chave número sete do torneio.

O segundo set foi mais disputado, mas o australiano ainda foi melhor que o japonês, que continuou bastante errático com ambos os golpes. Com uma quebra logo no início, de Minaur chegou a abrir 3/1, porém possibilitou a reação de Nishikori e viu a vantagem ir embora.

Mesmo assim, o tenista da Next Gen não se abateu e voltou a dominar as ações na parcial ao conquistar mais um break, fazendo assim 5/4 no marcador. Sacando para o set, encontrou resistência para confirmar o serviço após boas jogadas do japonês, mas em seu quarto set point conseguiu fechar em 6/4.

Precisando urgentemente se recuperar na partida, Nishikori foi para o tudo ou nada no terceiro set. Encaixando devoluções que incomodaram o australiano e o tiraram da zona de conforto, o nipônico cresceu na parcial, fez valer as duas chances que teve e, fechando em 6/2, ganhou uma sobrevida no confronto.

Porém, enganou-se quem achou que o vice-campeão do torneio em 2014 iria embalar e conseguir a virada. Apesar da vitória na parcial anterior, o japonês veio descalibrado e colecionando maus momentos em seus games de saque no quarto set. Foram 18 erros não forçados contra apenas dois do adversário. Aproveitando-se das falhas de Nishikori, de Minaur obteve a quebra decisiva no oitavo game e decretou a grande vitória por 6/3.

Nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos, o pupilo de Lleyton Hewitt vai medir forças com o ganhador da partida entre o búlgaro #78 Grigor Dimitrov, ex-número três do mundo, e o polonês #94 Kamil Majchrzak, que se enfrentam ainda nesta sexta (30).