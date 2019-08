Sensação norte-americana, Gauff vence Babos e avança à terceira rodada em Nova Iorque

A temporada da #140 Coco Gauff, adolescente americana de 15 anos, continua vivendo momentos inesquecíveis no circuito mundial. Na noite desta quinta-feira (29), a anfitriã venceu seu segundo jogo na chave principal do US Open, batendo a húngara #112 Timea Babos, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, em 2h25.

Gauff impôs seu ritmo e conseguiu dominar as ações do primeiro set, sem dar chance à Babos. Com quase 80% de aproveitamento dos pontos tentados em seu primeiro serviço, a jovem conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes e fechou em 6/2.

No segundo set, apesar de manter o ritmo intenso, Gauff falhou no sétimo game e cedeu a quebra à Babos, que conseguiu segurar a vantagem até o fim da parcial e fechou em 6/4, empatando o jogo.

Na última parcial, Gauff, com apoio frenético do público presente, conseguiu sobressair técnica e mentalmente, fazendo 6/4 e levando a vitória por 2 sets a 1, com mais de 80% de pontos em seu primeiro serviço, repetindo o que fez no set inaugural.

Gauff, além da vitória e a passagem garantida para a próxima fase para enfrentar a japonesa e atual campeã do torneio, #1 Naomi Osaka, se tornou a jogadora mais jovem a avançar à terceira fase do torneio, desde a russa Anna Kounikova, em 1996, que também tinha 15 anos, mas com uns dias a mais. O duelo com Osaka está previsto para ocorrer neste sábado (31).