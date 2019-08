Serena Williams domina Muchova e segue no US Open

Em sua primeira partida na sessão diurna da Arthur Ashe nesse US Open, a #8 Serena Williams venceu com tranquilidade a #44 Karolina Muchova e se garantiu nas oitavas de final. Nesta sexta-feira (30), a hexacampeã do torneio passou pela tcheca de 23 anos em 1h16, com parciais de 6/3 e 6/2.

O início da partida foi equilibrado, com Muchova encaixando muitos winners e salvando os quatro primeiros break points da partida até abrir 3/2. A partir daí, Serena conseguiu encaixar o seu jogo, aumentou a porcentagem de primeiros saques e a precisão no ataque para vencer quatro games seguidos e fechar em 6/3, após 40 minutos.

Williams manteve o embalo do fim da primeira parcial abrindo 3/0 no segundo set e conseguindo uma sequência de sete games vencidos no total. Quando parecia já fora do jogo, Muchova confirmou seu saque e, no segundo game da partida em que ameaçou o saque da rival, conseguiu a quebra para encostar no placar. A tcheca, porém, não conseguiu manter o nível e acabou perdendo 12 dos últimos 15 pontos do jogo e vendo Serena fechar em 6/2, após 36 minutos.

Serena encaixou cinco aces e cometeu sete duplas faltas, contra um e quatro de Muchova, respectivamente. Williams teve três winners a mais - 20 a 17 - e sete erros não-forçados a menos - 15 contra 22. Os aproveitamentos nos pontos jogados no serviço foram a grande diferença da partida: 67% no primeiro e 61% no segundo para a estadunidense, e somente 55% e 35% para a tcheca.

Nas oitavas de final, Serena poderia reeditar o confronto semifinal do ano passado diante da #11 Anastasija Sevastova, mas a letã foi eliminada pela croata #22 Petra Martic, parciais de 6/4 e 6/3. Este será o primeiro confronto entre Williams e Martic.