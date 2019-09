Osaka passa por cima de Gauff e vai às oitavas no US Open

A #1 Naomi Osaka está nas oitavas de final do US Open. A japonesa avançou após vencer de modo fácil a #140 Coco Gauff por 2 sets a 0, com direito a pneu neste sábado (31). As parciais foram de 6/3 e 6/0, em 1h07.

Era um jogo bastante esperado no torneio, ainda mais pela torcida por ver uma promessa do tênis local contra a número um do mundo. A norte-americana fez grande campanha em Wimbledon neste ano, se tornando aos 15 anos a mais jovem a se classificar para a chave principal e derrotando nomes como Venus Williams, e assim prometia fazer grande partida contra a japonesa. Porém, isso não foi o que aconteceu.

Desde o início do confronto, Gauff teve muitas dificuldades para se impor, principalmente no saque. Ela errou o primeiro serviço em 55% das vezes, e entre aqueles pontos em que acertou, venceu apenas 42%; Osaka apresentou 45% e 74%, respectivamente. Foram sete duplas faltas registradas ainda, contra apenas uma adversária. Essa maior consistência permitiu que a número um fosse melhor nos momentos importantes, salvando três de cinco break points contra; a estadunidense se recuperou em apenas um de sete.

No set inicial, a japonesa já quebrou o saque da dona da casa no seu primeiro serviço. O jogo foi de altos e baixos entre o quinto e o oitavo game, com as duas trocando quebras, mas Osaka permaneceu na liderança por conta da vantagem aberta no começo. Ela fechou a parcial em 6/3, em 37 minutos.

Já a segunda etapa, foi um passeio. A falta de experiência de Gauff falou mais alto e fez ela sentir as chances desperdiçadas, enquanto a oponente ganhou mais confiança. A norte-americana cometeu 13 erros não-forçados apenas naquele set, e facilitou a vida de Osaka que estava ainda mais precisa, com aproveitamentos no saque e devolução acima de 60%. Não teve nenhum game que a jovem tenista tenha conseguido ganhar, e o pneu estava registrado: 6/0, em meia hora.

Com a vitória rápida em dois sets, Osaka avança descansada para as oitavas. Porém, sua próxima adversária estará mais tranquila fisicamente ainda. A #12 Belinda Bencic sequer entrou em quadra na terceira rodada, por conta de desistência da #21 Anett Kontaveit por conta de uma apendicite antes mesmo do jogo começar.