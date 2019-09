Rublev faz atuação exemplar e elimina Kyrgios do US Open

Após sofrer com várias lesões no último ano, o #43 Andrey Rublev, que venceu Roger Federer há duas semanas em Cincinnati, conseguiu mais um grande resultado ao bater o #30 Nick Kyrgios na terceira rodada do US Open. O russo de 21 anos precisou de 1h54 para bater o australiano em sets diretos, parciais de 7/6(5), 7/6(5) e 6/3, no Arthur Ashe Stadium, neste sábado (31). Este foi o segundo encontro entre os dois, e a primeira vitória de Rublev.

Apesar de Kyrgios ter mostrado uma postura mais focada que o normal, o australiano não conseguiu colocar seu jogo em prática. Apesar de ter muito menos aces - 12 a 30 -, Rublev conseguiu se aproximar do número de aproveitamento de saque no primeiro serviço - 87% a 84% -, mas foi muito superior no segundo - 74% a 41%. Além disso, o russo cometeu somente 14 erros não-forçados e conseguiu 34 winners, enquanto o australiano teve 38 e 47, respectivamente.

No primeiro set, nenhum break point foi oportunizado, e os dois seguiram rapidamente para o tiebreak, em parcial vencida por Rublev em 37 minutos. No segundo, Kyrgios teve que salvar três oportunidades de quebra e o russo duas, mas os dois resistiram e levaram para um novo game desempate. O cabeça de chave 30 chegou a abrir 4-0 de vantagem, mas Rublev mais uma vez mostrou muito foco e virou para 7-5.

No set final, Kyrgios tentou acelerar ainda mais o jogo, não dando tempo para Rublev respirar entre os seus saques, mas não foi o suficiente. O russo conseguiu a primeira e única quebra do jogo na única chance cedida pelo australiano no sexto game e, apesar das tentativas do ex-top 15 de devolver a quebra, fechou com segurança em 6/3, após 25 minutos.

Essa é a segunda vez de Rublev em uma segunda semana de Slam, a segunda em New York - em 2017, chegou às quartas de final. Nas oitavas deste ano, ele enfrenta o italiano #25 Matteo Berrettini, que vem de vitória sobre o #105 Alexei Popyrin, parciais de 6/4, 6/4, 6/7(3) e 7/6(2).