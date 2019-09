Monfils administra frustrações e supera Shapovalov em cinco sets no US Open

Em duelo equilibrado na Quadra Louis Armstrong, o #13 Gael Monfils garantiu vaga nas oitavas de final do US Open com vitória em cinco sets sobre o #33 Denis Shapovalov neste sábado (31). O francês precisou de 3h38 para fechar a partida em três sets a dois, parciais 6/7(5), 7/6(4), 6/4, 6/7(6) e 6/3.

Os dois tenistas foram muito inconsistentes no saque durante todo o jogo. Foram no total 32 break points oportunizados, com Monfils salvando 6/11 e Shapovalov 14/21. Enquanto o canadense foi quebrado em todos os set, o francês conseguiu passar ileso nos sets três e cinco, os únicos que não foram decididos em tiebreaks. O cabeça de chave 13 chegou a ter match point no game desempate da quarta parcial, mas o rival resistiu e virou para forçar a série decisiva. Monfils teve mais um mp salvo no oitavo game, mas confirmou seu saque na sequência e fechou em 6/3, no set mais rápido da partida.

Monfils conseguiu 12 aces na partida, o dobro de Shapovalov, que cometeu 11 duplas faltas, cinco a mais que o rival. O canadense também teve muito mais winners - 75 a 48 -, mas também 30 erros não-forçados a mais - 64 a 34. Apesar de muito mais potência do rival, o francês percorreu um quilômetro a menos durante partida - 3,6 km a 4,6 km.

Na quarta rodada em New York, Monfils vai enfrentar o #70 Pablo Andújar, estreante em oitavas de Slam. O espanhol de 33 anos não vencia uma partida em Major desde 2015 e faz seu melhor resultado em 32 participações em torneios dessa magnitude na carreira. Ele vem de vitória sobre o #75 Alexander Bublik, parciais de 6/4, 6/3 e 6/2.