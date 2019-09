Qiang Wang desbanca Barty e segue sua melhor campanha da carreira em Slams

No primeiro encontro após a decisão do Elite Trophy no fim do ano passado, a #18 Qiang Wang derrotou a #2 Ashleigh Barty nas oitavas de final do US Open e se garantiu pela primeira vez nas quartas de final de um Major. A chinesa de 27 anos, que nunca tinha alcança a segunda semana de um Slam, fechou a partida deste domingo (1º) em 1h23, parciais de 6/2 e 6/4, na Quadra Louis Armstrong.

Wang fez um primeiro set muito limpo, cometendo apenas seis erros não-forçados e contando com 15 de Barty. A chinesa venceu cinco games seguidos após perder o primeiro e só teve seu saque ameaçado uma vez, no sexto game. Sem muitos problemas, fechou em 6/2, após 31 minutos.

Apesar de Wang ter apostado em uma postura mais conservadora e menos agressiva no segundo set, Barty esteve em um dia incomum, com muito erros - foram 39 no total, 25 a mais que a rival. A australiana não conseguiu ter a paciência costumeira para sustentar os ralis e acabou perdendo oportunidades.

Quando a chinesa sacava em 4/3, a ex-número um do mundo teve quatro break points, mas não aproveitou. A atual campeã de Roland Garros teve que salvar dois match points no seu saque, mas conseguiu forçar Wang a sacar para o jogo. Barty chegou a ter 15-40 de vantagem no serviço da rival, mas não conseguiu manter a regularidade e viu a rival comemorar a maior vitória de sua carreira em termos de ranking: 6/4, em 52 minutos.

Após um grande final de 2018, com dois títulos e outras duas finais na segunda metade da temporada, Wang não conseguiu grandes resultados em 2019. O melhor resultado da chinesa no ano foi na última semana - semifinal no Bronx Open -, e ela só alcançou outras duas vezes as quartas de final - Miami e Praga. A grande campanha em New York pode elevar a chinesa até para o top 10 pela primeira vez na vida - sua melhor posição até hoje foi a 14ª.

Ela agora espera nas quartas a vencedora do confronto entre a #8 Serena Williams e a #22 Petra Martic.